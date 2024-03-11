İstanbul'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
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Bakırköy'de bir TIR'ın üst geçide çarpması sonucu otomobilin altında kalması ve devrilmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Seyir halindeki TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.
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