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İstanbul'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
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Bakırköy'de bir TIR'ın üst geçide çarpması sonucu otomobilin altında kalması ve devrilmesiyle 4 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Seyir halindeki TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. TIR, çarpa anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler istanbul kaza TIR
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