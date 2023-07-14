İstanbul'da lüks ciple kuyumcu soygunu

İstanbul Kağıthane'de 4 hırsız, lüks ciple geldikleri kuyumcu dükkanından 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

Kağıthane’de maskeli 4 hırsız, lüks bir ciple kuyumcu dükkanı soydu.

Olay saat 02.45 sıralarında ilçedeki Çağlayan Mahallesi’nde yer alan Vatan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı. İçeri giren soyguncular, kısa sürede tezgahın arkasında ve çekmecelerde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarını alarak geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

SOYGUNU YOLDAN GEÇEN TAKSİCİ POLİSE HABER VERDİ

Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken dükkan sahibine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.

KEPENGİN ANAHTARINI KOPYALAMIŞLAR

Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede de kepengin zorlanmadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan maskeli 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

İHA