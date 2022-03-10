  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Kayganlaşan yolda duramayan metrobüs sürücüsü, o esnada yolcu indiren başka bir metrobüse çarptı. 4 yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 YOLCU İNDİREN METROBÜSE ÇARPTI

Kaza, bugün (10.03.2022) saat 12.40 sıralarında Haramidere durağında meydana geldi. 

Haramidere sanayi mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı. 

Kazaya neden olan metrobüsteki 4 yolcu yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. 

Etiketler metrobüs kazası metrobüs kaza Haramidere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki zirveden barış çıkmadı: Ukrayna ve Rusya'dan flaş açıklama
LPG'ye zam, benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Altın fiyatları için tüm beklentileri alt üst edecek tahmin
Kadın doktordan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert ''Giderlerse gitsinler'' yanıtı
AK Parti ve MHP'den tepki çeken ret! Muhalefet önerdi, iktidar reddetti
Uzun bir yaşamın sırrı onda saklı! Ömrü en az 10 yıl uzatıyor
''Çiller ile görüştüm, bana partinin başına geçmek istedi''
Defne Samyeli'den transparan şov! Kalça dekolteli elbisesi olay oldu
Kar perisi İstanbul'da! Tüm şehir masal diyarına döndü
Altın uçuşa geçti! İşte altın, Dolar, Euro'da son durum