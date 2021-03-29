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  3. İstanbul'da pazartesi klasiği! Trafik felç oldu

İstanbul'da pazartesi klasiği! Trafik felç oldu

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.01 itibariyla yüzde 56 oldu.

Etiketler istanbul trafik kısıtlama
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