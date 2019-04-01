İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü sayıldı; işte sonuç !
Yerel seçimleri en doğru tahmin eden anket firması hangisi ?
Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: ''İmamoğlu benden fazla oy aldı''
AK Parti'den şok açıklama: İstanbul'da oylarımız başka partilere aktarıldı
AK Parti'den şok açıklama: İstanbul'da oylarımız başka partilere aktarıldı
AK Partili Mehmet Özhaseki: ''Binlerce bariz hata var, biz öndeyiz''
AK Partili Mehmet Özhaseki: ''Binlerce bariz hata var, biz öndeyiz''
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
AK Parti, MHP'nin oylarına itiraz edecek !
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
Dolarda dalgalanma sürüyor ! Dolar/TL yine kritik seviyede
MHP'li Kalaycı seçimlerde itiraz edecekleri yerleri açıkladı
MHP'li Kalaycı seçimlerde itiraz edecekleri yerleri açıkladı
Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji uyardı ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
Ekrem İmamoğlu zafer anını böyle kutladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Nisan 2019 19:55

İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü sayıldı; işte sonuç !

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'daki yerel seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre İstanbul'da 31 bin 186 sandıktaki oyların tamamı sayıldı ve kazanan belli oldu.

İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü sayıldı; işte sonuç !
A+ A-

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 48,79'unu aldı. AKP adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 48.50'sini aldı. İmamoğlu rakibine 24 bin 408 oy fark attı.

YSK'nın verilerine göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Belediye Başkanı seçimlerini önde bitirdi. AKP adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 145 bin 708 oy alarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

YSK verilerine göre 31 Mart'ta İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklandı. Yerel seçimlerde oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 866 bin 563 olarak tespit edildi. Geçerli oy sayısı 8 milyon 547 bin 5 olurken, 319 bin 558 oy geçersiz sayıldı.

İstanbul'da İl Seçim Kurulu seçimin galibini açıkladıİstanbul'da İl Seçim Kurulu seçimin galibini açıkladı

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: ''İmamoğlu benden fazla oy aldı''Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: ''İmamoğlu benden fazla oy aldı''

 

 

 

ekrem imamoğlu , kesin olmayan sonuçlar , istanbul , yüzde 100 , sandık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM