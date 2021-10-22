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İstanbul'da Sazlıdere havzası için Kanal İstanbul tehdidi

İstanbul'da Sazlıdere havzası için Kanal İstanbul tehdidi

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Baraj Havzası'nda Kanal İstanbul projesiyle birlikte 3. konut ihalesi açıldı.

Sazlıdere Baraj Havzası’na toplu konut yapmak için 6 ve 7 Ekim 2021 tarihlerinde iki ayrı ihale düzenleyen TOKİ, üçüncü ihaleye çıktı.

25 Kasım 2021 tarihinde yapılacak olan 3. ihale kapsamında 727 konut, 8 dükkan ve bir cami yapılacak. İlk iki ihale kapsamında ise bin 25 konut 8 dükkan yapılacak. 6-7 Ekim tarihlerinde yapılan ilk iki ihalenin sonucu henüz açıklanmadı.

Üçüncü ihale kapsamındaki konutlar ile ilk iki ihale kapsamında yapılacak konutlar arasından Hadımköy-Haraççı Yolu geçiyor.

Karar

Etiketler toki sazlıdere havza su havzası kanalistanbul kanal istanbul
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