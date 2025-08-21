  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı!

İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı

İstanbul'da SMA ve DMD yardım stantları yasaklandı
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında SMA ve DMD hastası çocuklar için kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığının tedavi giderlerinin karşılanması için güvenlik zafiyeti olabilecek yerlerde kurulan sesli stantların kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.

SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,

Toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir"

DHA

text-ad
Etiketler sma dmd yardım standı metro metrobüs otobüs sesli stantlar sesli stant
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Tepkiler çığ oldu... Türk Bayrağı'nda direk dansı rezaleti! Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren Zara kilo vermek isteyenleri bu fotoğrafla uyardı Sadece 3 ayda tam 16 kilo birden veren Zara kilo vermek isteyenleri bu fotoğrafla uyardı Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Süper Lig'e geri döndü Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Süper Lig'e geri döndü Semt pazarı savaş alanına döndü: Döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar! Semt pazarı savaş alanına döndü: Döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırdılar! Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Marmara Denizi'nde yolcu gemisinden bir yolcu denize düştü! Marmara Denizi'nde yolcu gemisinden bir yolcu denize düştü! Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu ''Karadeniz'in vampiri'' geri döndü: Kafanızı nereye çevirirseniz oradalar! ''Karadeniz'in vampiri'' geri döndü: Kafanızı nereye çevirirseniz oradalar! Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanede boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı! Hastanede boşanma aşamasındaki eş dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı! İstanbul Valiliği'nden ''sokak hayvanlarını toplayın'' kararı! İstanbul Valiliği'nden ''sokak hayvanlarını toplayın'' kararı! Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlıyor! Bazı illerimizde sağanak yağışlar beklenirken hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlıyor! Özel: ''Gençler evde otururken, Erdoğan seni orada oturtmayacağız!'' Özel: ''Gençler evde otururken, Erdoğan seni orada oturtmayacağız!''