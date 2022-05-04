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  3. İstanbulda'da Afganların bu görüntülerine tepki yağıyor!

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı

İstanbul'da bir grup Afgan, vapurda Afganistan bayrağı açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

İstanbul’da Adalar vapurunda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bir grup Afgan Adalar’a gittiği iddia edilen vapurda Afganistan Bayrağı açtı. Vapurda Afganların çoğunlukta olduğu görülürken yerel kıyafetlerini tercih ettiği görüldü.

 

Etiketler istanbul afgan mülteci
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