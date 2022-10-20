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İstanbul'da tramvay otomobile çarptı

İstanbul'da tramvay otomobile çarptı
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Eyüpsultan'da meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen tramvay yolundan geçmek isteyen bir otomobile tramvay çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü. 

Etiketler istanbul tramvay otomobil
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