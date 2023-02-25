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İstanbul'da tsunami riski var mı ? Prof. Dr. Ercan ''noktayı'' koydu

İstanbul'da tsunami riski var mı ? Prof. Dr. Ercan ''noktayı'' koydu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin çevrildiği Marmara Denizi ve İstanbul için yeniden başlayan "tsunami riski var mı" tartışmaları için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'da tsunami olur mu?" sorusuna açıklık getirdi.

Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da süpürtü(tsunami) olur mu? Deniz’de yanal atımlı kırılar süpürtü(dipten süpürerek kıyıya çarpan, uzun dalga boylu) yapmazlar.KAK’ın düşey atımı 1,0-2,5 metredir.Tekirdağ’a doğru artar. Dalga güresi(enerjisi) büyük olduğundan deniz kıyısı girintilerinde yüksekliği artar."

 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın bu açıklamasının peşinden yaptığı diğer paylaşıma "nokta" koyması dikkatlerden kaçmadı.

prof. dr. övgün ahmet ercan nokta paylaşımı

Etiketler prof. dr. övgün ahmet ercan tsunami istanbul
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