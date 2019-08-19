İstanbul'daki birçok tabela Arapça !

İş yeri tabelalarının yüzde 75'inin Türkçe olması kuralına rağmen Arap turist ve Suriyeli göçmenlerin çoğunluk olarak yaşadığı Aksaray ve çevresinde birçok tabela yine Arapça. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan birçok işletme sahibi, İstanbul Valiliği'nin 3 Temmuz’da gönderdiği talimatın kendilerine henüz ulaşmadığını söylüyor.

İçişleri Bakanlığı yurt genelinde yaygınlaşmaya başlayan Arapça tabelaların değiştirilmesi için çalışma başlatmış ve tabelaların yüzde 75’inin Türkçe harflerden oluşmasını istemişti. Bakanlığın bu talimatı Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Kilis'te uygulamaya konulmuş ve kısa sürede sonuç alınmıştı.

İstanbul Valiliği de benzer bir çalışma yaparak 3 Temmuz'da yazdığı talimatnamede, tabelası tamamen Arapça olan iş yerlerini uyararak söz konusu değişikliğin kısa süre gerçekleşmesini talep etmişti. Bu talimatın ardından kent genelinde birçok işletme tabelasını değiştirmiş ve çalışmalarına devam etmişti. Ancak Arap turistlerin, Suriyeli göçmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde henüz bu kurala tam anlamıyla uyulmuyor. Özellikle Aksaray ve çevresinde halen birçok işletmenin tabelası tamamen Arapça karakterlerden oluşuyor.

“GENELDE MÜŞTERİLERİMİZ ARAP”

Aksaray'da nargile kafe işleten ve tabelası Arapça olan Hacı Usta, talimatın kendilerine geldiğini ancak bu kurala büyük ölçüde uyulmadığını ifade etti. Tabelasında tamamen Arapça karakter bulunan kafeterya sahibi Abdullah Bakar da “Bize herhangi bir talimat gelmedi. Bizim genelde müşterilerimiz Arap. Onların anlaması için tabelamızı Arapça yaptık. Bu konuda da bir eleştiri almadık. Şayet böyle bir uygulama varsa ve herkes uyacaksa biz de uyarız” dedi.

Valiliğin talimatı doğrultusunda tabelalarını değiştirdiğini belirten restoran sahibi Mehmet Bağcı da, “Değişiklik tabii olumlu olacaktır. Ama tabelada Arapça da olması lazım. Çünkü buraya gelenler anlamakta zorluk çekmektedir. Bu bölgede tek tük bu değişim var. Ama diğer bölgelerde değiştiriliyor.” şeklinde konuştu.

“TALİMATIN SÖZDE KALMASINI İSTEMİYORUZ”

Arapça tabelaların tümünün değişmesi gerektiğini söyleyen turizm acentası sahibi Nadir Yıldırım ise, “Vali Beyin yaptığı tabela talimatı gerçekten bu durumun çığırından çıktığının göstergesidir. Buranın Aksaray değil de ‘Arapsaray' olduğu gerçeğini yansıtıyor. Bu İstanbul'un kültürüne yakışmıyor. Tabelaların Türkçe olması gerekir. Bu bölgede artık Türk bulmak da zor. Tabelaların Arapça olması iyi değil. Vali Beyin talimatının sözde kalmasını istemiyoruz. Pratiğe geçmesini istiyoruz. Şu anda bir değişiklik yok bölgede. Görüyorsunuz çoğu Arapça yazılıyor” diye konuştu.