İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısında tarih belli oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Vershinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Rus RIA haber ajansında yer alan bilgiye göre, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik görüşme 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için kritik önemdeki 18 Mayıs tarihi yaklaşırken hafta başında Ukrayna, Rusya'nın koridoru fiilen işlemez hale getirdiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemilerin kaydını oluşturmayı ve incelemelerini gerçekleştirmeyi reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, halihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" açıklamaları yer almıştı.

Rusya, Ukrayna'nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs'tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.