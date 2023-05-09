  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısında tarih belli oldu

İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısında tarih belli oldu

İstanbul'daki tahıl koridoru toplantısında tarih belli oldu
Güncelleme:

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Vershinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Rus RIA haber ajansında yer alan bilgiye göre, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına yönelik görüşme 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için kritik önemdeki 18 Mayıs tarihi yaklaşırken hafta başında Ukrayna, Rusya'nın koridoru fiilen işlemez hale getirdiğini belirtmişti.

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemilerin kaydını oluşturmayı ve incelemelerini gerçekleştirmeyi reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, halihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" açıklamaları yer almıştı.

Rusya, Ukrayna'nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs'tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı.

Etiketler Tahıl koridoru Tahıl koridoru toplantısı rusya Türkiye ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de tarihi an başladı... Haberi alan telefonunu, kamerasını kapıp koştu!
Nur Cemaati'nden 14 Mayıs kararı
Bu içeceklerden uzak durun! Zehirli metal tespit edildi
Kış geri geldi! Buz gibi yağışlı günlere hazır olun
Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı
Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif
Mahalleli kadını döven vandala dayak öyle atılmaz böyle atılır dedi
Uzun evliliğin sırrı bulundu! İşte o minik sır