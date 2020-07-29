İstanbul'dan kaçış başladı! Trafik durma noktasında

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bayram arifesi öncesinde yollara düştü. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. İstanbul’un çıkış noktalarından biri olan Tuzla Piyade Okulu mevkiinde de yoğun trafik oluştu.







Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve yoğunluktan dolayı araçların çok yavaş ilerlediği görüldü. İstanbul çıkışında bayram öncesi oluşan araç kuyruğu drone ile havadan da görüntülendi.

TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nun Kocaeli geçişinde de yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu’nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında yoğunluk oluşmaya başladı. Yaklaşık 1 önce başlayan yoğunluk nedeni ile trafik TEM Otoyolu Ankara istikametinde zaman zaman durma noktasına geldi.





D100 Karayolu’nun İzmit ve Derince ilçeleri arasında kalan kısımda da yoğunluk yaşanıyor. Şehir trafiğinin eklenmesiyle bölgede trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu’nda bayram tatilcilerinin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Ege Bölgesi’ne geçişin yoğun olduğu Bursa - İzmir - İstanbul karayolunda trafik hareketliği başladı. Bursa çıkışı Minteks kavşağı üzerinde İstanbul istikametinden gelip çevreyolunu kullanarak İzmir yönüne geçiş yapan tatilcilerle, Bursa ve Ankara istikametinden aynı yöne seyreden araçların buluştuğu noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yer yer yaşanan yoğunluk havadan görüntülenirken yeni yapılan otoyolda yoğunluk olmadığı gözlemlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50'Yİ AŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 53 seviyesine kadar çıktı.