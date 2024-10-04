  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılacak

İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılacak

İstanbullular dikkat: Aksaray tramvay istasyonu tek yönlü kapatılacak
Güncelleme:

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında yarından itibaren tek yönlü olarak geçici süre işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ordu Caddesi yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilecek revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yarından itibarıyla geçici bir süre işletmeye kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışma süresince, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve B1 Halkalı-Gebze Marmaray hatlarına geçecek yolcularımızın Yusufpaşa istasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına geçecek yolcularımızın Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunda aktarma yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA

Etiketler aksaray tramvay kabataş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Soylu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Bahçeli ''ucu Pensilvanya'ya mı çıkacak'' demişti, Ayşe Ateş'ten ''Ucu Balgat'a çıktı'' yanıtı geldi Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu Okullarda ilk ara tatil tarihi belli oldu 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor 20 yaş küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldı... Yavuz Bingöl 5'inci kez evleniyor Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı Özel Harekatçı şiddeti kamerada: 3 polis hakkında soruşturma açıldı ''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı ''Mağarada 188 yaşında bir insan bulundu'' denmişti, işin aslı ortaya çıktı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı
Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... İngilizlerin savaş raporundan Türkiye çıktı: Çin, İran, Rusya ve Türkiye.... Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Katil kamerada: Sopayla vura vura öldürdü Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı Emeklilik sistemi değişiyor; AK Partili isim açıkladı Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı Afra Saraçoğlu'nun yaza vedası dudak ısırttı İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz İstanbul'da kadın gazeteciye sokak ortasında cinsel taciz Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstünde asılı ayna ortalığı karıştırdı Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş