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İstanbul'u karanlığa gömen hava olayı! Güneş bir anda kayboldu

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde kentin üzerinden geçen bulut şehri karanlığa gömdü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde hava bir anda kapandı. Kentin bazı noktalarında sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Sağanak yağış ile birlikte İstanbullular nadir görülen bir doğa olayına tanık oldu. Şehrin üzerinden geçen 7 kilometre kalınlığındaki bulut nedeniyle güneş kayboldu. Megakent bir anda karanlığa gömüldü. Ender görülen bu hava olayı yaklaşık 5 dakika sürdü. 

Etiketler istanbul güneş bulut karanlık
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