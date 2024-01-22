İstanbul'un barajları doluyor! Son 1 yılın en yüksek seviyesi

İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağışlar barajlara yaradı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi. Geçen yıl ocak ayında barajların doluluk oranı yüzde 28.85 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’u etkisi altına alan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranları artmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6'ya yükseldi.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları ise şöyle:

Büyükçekmece: 53.74



Sazlıdere: 43.59



Istarancalar: 67.6



Kazandere: 55.53



Pabuçdere: 30.05



Ömerli: 81.77



Darlık: 78.37



Elmalı: 90.38



Terkos: 51.55



Alibey: 71.64

İHA