İstanbul'un simgeleri maviye bürünecek

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985’de her 2 bin 500 çocuktan 1’ine konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) bu hızlı artışı tüm ülkelerin gündemine taşımak için 2008 yılında 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etti.

Bu anlamlı gün nedeniyle her yıl dünyanın dört bir yanında otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile “Mavi Işık Yak” (Light It Up Blue) kampanyası düzenleniyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı öncülüğünde bu yıl da ülkemizde eşzamanlı olarak aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Diyarbakır Surları, Galata Kulesi’nin de bulunduğu birçok ikonik yapı mavi ışıkla aydınlatılacak.

Ayrıca Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile insanlar mavi giyecek, sosyal medya hesapları üzerinden de #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmin farkında ve onların yanında olduklarına dair mesajlar paylaşacaklar.

Gerek dünyanın gerekse ülkemizin COVİD 19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği, “Evde Kal” uyarılarının yapıldığı şu günlerde siz de sosyal medya hesaplarınız üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketiyle paylaşım yaparak ve yakın çevrenizi otizm farkındalık hareketine dahil olmaya davet ederek; evinizde kaldığınız şu günlerde büyük bir farkındalık hareketinin parçası olabilirsiniz.

Evinizden otizm farkındalık hareketinin parçası olun

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, şöyle konuştu:

“Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizme farkındalık yaratabilmek çok kıymetli. ‘Otizm farkındalığında neredeyiz?’ sorusunun cevabını bulmak amacıyla yola çıktığımız ve 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırması farkındalığın yıllar içinde nasıl arttığını gösteriyor. Araştırma sonuçları umut verici olsa da otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimin önemi konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasının kritik olduğunu gördük. Hal böyleyken herkesin bu farkındalık hareketinin parçası olması çok önemli. COVİD 19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Hem “Evde Kal” çağrılarına uyarak hem de çok büyük bir farkındalık hareketinin parçası olmak tabii mümkün! ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyebilir, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yapabilirsiniz. Otizmlilere ışık olmak isteyen herkesi, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye’nin otizme bakışının dönüşmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaya ve kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.”