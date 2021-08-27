İşte Atatürk’ün 91 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul'da çekilmiş bir fotoğrafı yıllar sonra ortaya fotoğrafı çıktı.

1930 yılında İstanbul’da çekilen fotoğrafı alıntılayarak paylaşan Zülfü Livaneli ““Selanikli olduğunuz için yüzme biliyorsunuz’ dlyenlere ‘Hayır” derdi ‘’Müslümanlar için mayo deniz ne mümkün” sonradan öğrenmişti. Ve medeni biçimde denize giriyor resim çektiriyordu. Bugün nekadar geriledi insanlar” ifadelerini kullandı.