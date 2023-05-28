İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları

Yaklaşık 8 milyon 993 bin 349 seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da son durum ortaya çıktı.

Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından 18.15'te yasaklar kalktı ve sonuçlar da açıklanmaya başladı.

En çok merak edilen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da da son durum belli oldu.