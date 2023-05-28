İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları
Yaklaşık 8 milyon 993 bin 349 seçmenin bulunduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da son durum ortaya çıktı.
Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından 18.15'te yasaklar kalktı ve sonuçlar da açıklanmaya başladı.
En çok merak edilen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da da son durum belli oldu.
Deprem felaketini yaşayan illerdeki oy oranları şöyle:
- Hatay (Sandıkların yaklaşık yüzde 93'ü açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,86
Erdoğan: Yüzde 47,14
- Kahramanmaraş (Sandıkların yaklaşık yüzde 87'si açıldı)
Erdoğan: Yüzde 74,95
Kılıçdaroğlu: Yüzde 25,05
- Malatya (Sandıkların yaklaşık yüzde 84'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 69,46
Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,54
- Gaziantep (Sandıkların yaklaşık yüzde 96'sı açıldı)
Erdoğan: Yüzde 62,70
Kılıçdaroğlu: Yüzde 37,30
- Adana (Sandıkların yaklaşık yüzde 94'ü açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 54,46
Erdoğan: Yüzde 45,54
- Adıyaman (Sandıkların yaklaşık yüzde 89'u açıldı)
Erdoğan: Yüzde 66,76
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,24
- Osmaniye (Sandıkların yaklaşık yüzde 82'i açıldı)
Erdoğan: Yüzde 66,02
Kılıçdaroğlu: Yüzde 33,98
- Şanlıurfa (Sandıkların yaklaşık yüzde 79'u açıldı)
Erdoğan: Yüzde 58,8
Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,2
- Diyarbakır (Sandıkların yaklaşık yüzde 97'si açıldı)
Kılıçdaroğlu: Yüzde 72,27
Erdoğan: Yüzde 27,73
- Elazığ (Sandıkların yaklaşık yüzde 83'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 68,69
Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,31
- Kilis (Sandıkların yüzde 94'ü açıldı)
Erdoğan: Yüzde 69,77
Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,23
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