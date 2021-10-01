İşte Oğuzhan Asiltürk'ün ölüm nedeni... Bakan Koca açıkladı

Eylül ayı içerisinde tedavi altına alınan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk'ün ölüm nedenini Sağlık Bakanı Koca açıkladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk eşi ile birlikte 13 Eylül'de Ankara'da zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asiltürk'ün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun."

BAKAN KOCA'DAN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahretin Koca da Asiltürk'ün evfatine ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Son dönemde coroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanımlarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest sonucunda kaybetmiş bulunuyoruz" dedi.

Asiltürk'ün daha önce koronavirüs aşısı yaptırmadığı iddia edilmişti. Bu konu Koca'ya da yöneltildi.

Soruya net bir yanıt vermekten kaçınan Bakan, "Bu konu ve genel bir takım bilgileri, hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

"MUHTEREM BÜYÜĞÜMÜZ..."

Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Asiltürk’ün vefatını “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beyefendi Hakk'ın rahmetine kavuştu... Mekanı cennet, makamı a'li olsun.. Milli Görüş camiamızın başı sağolsun…” ifadeleriyle duyurdu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Asiltürk'ün ölümünün ardından bir paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

ŞENTOP DA MESAJ YAYINLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı:

"Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun.Mekanı cennet olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. dönemde de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor.