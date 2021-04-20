TTB, '1 milyon kişide günlük vaka sayısının son 3 aydaki grafiğini yayınladı. Grafikte, salgının Türkiye’de nasıl bir hızla büyüdüğü gözler önüne serildi.

Mart ayı başında adım atılan ‘kademeli normalleşme’ uygulaması, Türkiye’ye vaka patlaması olarak geri döndü. Şubat ayı sonlarına doğru günlük 5 binler civarına kadar düşen vaka sayıları mevcut durumda 55-60 binin üzerinde seyrediyor. İktidar ise olan bitene karşı bazı ‘önlemler’ açıklarken uzmanlar bu önlemlerin de yetmeyeceği görüşünde.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de vaka sayısında son haftalarda yaşanan büyük artışı ortaya koyan bir grafik yayınladı. TTB yönetimi, resmi Twitter hesabından paylaşılan, son 3 aydaki "1 milyon kişide günlük vaka sayısı" grafiği'ne şu notu düştü: "10 saniyede 'kontrolsüz normalleşememe'nin özeti!"