İşte Türkiye'nin şiddet haritası

Bireysel silahlanma ve bireysel şiddete karşı mücadele eden Umut Vakfı tarafından "Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2020 Raporu” yayımlandı. Rapora göre, 2020 yılında basına 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yansıdı. Silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletler kullanıldı.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Salgın nedeniyle yılın önemli bir bölümünün evde geçirilmesine rağmen silahlı şiddetin azalmadığına dikkat çekilen raporda, bireysel silahlanmayı önleyici yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi. Raporda şöyle denildi:

"Günü gününe yerel ve ulusal medyada yaptığımız taramanın sonuçları; 2020’de de şiddetin azalması şöyle dursun, 3 bin 623 olayın gerçekleştiği 2019’a göre geçen yıl 59 olayın daha fazla yaşandığını ortaya koydu… Ki; sizler de tanık oldunuz sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokaklarda yaşanan olaylara… Bu nedenle Umut Vakfı olarak; 2020 Silahlı Şiddet Raporu’nu kamuoyuyla paylaşırken 'Silaha karşı çıkmak şiddeti önler' diyerek bir kez daha yetkililere sesleniyoruz; Bireysel silahlanmayı önleyin. Bireysel silahlanmayı önleyici yasal düzenlemeler yapın. Cezasızlığın önüne geçin. Şehir eşkiyalarının düğün, asker eğlencesi ve kutlamalarda silah kullanılmasını önleyin. Bu şehir eşkiyalarının eylemleri sonucu adam öldürüp, yaraladıktan hemen sonra salıverilmesinin, elini kolunu sallayarak dolaşmasının, mağdurların daha da mağdur olmasının önüne geçin. Adalet ve hukuku üstün kılın…Her bireyin evde, okulda, trafikte, kısacası tüm yaşam alanlarında huzur ve güven için de yaşamasını sağlayın."

5 YILDA SİLAHLI ŞİDDET YÜZDE 69 ARTTI

Vakfın, 2020 yılı raporunda 2015 yılıyla kıyaslandığında son 5 yılda silahlı şiddetin yüzde 69 arttığı dikkat çekti. 2015-2020 kıyaslamasında bazı bölgelerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı bölgelerde ise olay sayılarında azalmalar görüldü. En çok artış yüzde 90’la İç Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Son 5 yılda Marmara’da yüzde 75, Ege’de ise yüzde 71 artış dikkat çekti.

İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

Rapora göre, Marmara Bölgesi 2020’de suç oranının en çok olduğu yer oldu. Basına toplam 958 olayın yansıdığı bölgede İstanbul 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yaralandığı 441 şiddet olayı ile birinci sırada yer aldı. Raporda iller bazında 2020 yılında en çok olayın yaşandığı ilk 10 il ise İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Ankara, Sakarya şeklinde belirtildi.