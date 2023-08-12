İşte yabancıların en çok alım/satım yaptığı hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların faaliyetleri de dikkat çekiyor.

Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor.

İki gün önceki haberlerdeyse Londra’da yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan hisse senedi almak için TL elde edebileceği swap piyasasının yeniden hayata geçirileceğine dair kulis haberlerinin borsadaki yükselişte etkili olduğunu dile getirilmişti.

Investing’in aktardığına göre dün yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisseler şöyle:

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR (KONTR)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALFAS)

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN)

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN)

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL (GENIL)

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ (AHGAZ)

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK)

Yabancı yatırımcıların en çok sattığı hisselerse şunlar:

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS (AKCNS)

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Emlak Konut (EKGYO) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS)