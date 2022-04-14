İstifa eden AK Partili isimle ilgili şok iddia: ''2 kişi tutuklandı''

İstanbul Bağcılar Belediyesi'nden "sağlık sorunlarım var" diyerek dün istifa eden AK Partili eski başkanı Lokman Çağrıcı'ya "şantaj yaptıkları" gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Eski Bağcılar Belediye Başkanı AK Partili Lokman Çağırıcı‘ya şantaj yaptığı iddiasıyla iki kişi tutuklandı. Çağırıcı dün istifa etmişti. Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden dün gece yarısı istifa eden AK Partili Lokman Çağırıcı’ya cinsel içerikli görüntüler nedeniyle şantaj yapıldığı belirtildi. ANKA’nın haberine göre, Çağırıcı, biri kadın iki kişi tarafından, cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenilen A.M. ile Z.K. adlı şüpheliler, 10 Nisan Pazar günü savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheliler, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’ ve ‘şantaj’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ANKA