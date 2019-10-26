İstifa etmeyen sendika başkanını hastanelik ettiler

Hastanede tedavi altına alınan Türk Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Öksüz saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, “Türk Eğitim Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanlığı görevinden istifa etmemi istiyorsunuz” başlığıyla bir bildiri hazırlayan Başkan Öksüz açıklamasında şunları kaydetti:

“7,8 KİŞİLİK BİR GRUP SALDIRDI”

“Meşru, hukuki yollardan sonuç alamadığınız için birilerinin talimatıyla kendi mekanınızda pusu kurup canıma kasdediyorsunuz. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın iftira, karalama ve kurguya dayalı bir takım hukuksuz bilgi ve kayıtlarla istifa etmemi istediği süreç; daha sonra tehdit, şantaj ve baskıyla devam etmiş 24 Ekim Perşembe Akşamı Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığına yeni atanan Cahit Özdemir’in beni görüşme maksadıyla Ülkü Ocakları İl Başkanlığına davet etmesi ve Bursa Ülkü Ocaklarında 7- 8 kişilik bir grup tarafından darp edilmemle sonuçlanmıştır.”

“TEHDİDE TESLİM OLMAYACAĞIM”

“Davet ettiğin misafire mekanında pusu kurmak bizim inancımızda ve töremizde yoktur. Bugüne kadar her türlü baskıya, tehdide teslim olmayan bizler sizin pusunuza da teslim olmayacağız. Biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir. Suç işleyenin yanına kalacağı bir Çadır Devleti de değildir İnsanlara korku salarak yaşam haklarına göz dikerek baskı oluşturmanıza hukuk devletinde herhalde dur diyecek bir savcı çıkacaktır.”

“Ben yasal bütün haklarımı kullanacak ve şerefle temsil ettiğim üyelerimin ve eğitim çalışanlarının haklarını korumaya devam edeceğim. Demokrasiye, adalete, hukuka, ehliyete, liyakate inanan herkesi destek olmaya davet ediyorum.”

SAVCILIĞA BAŞVURACAK

Cumhuriyet Savcılığı'na, ‘Öldürülmekten korkuyorum' diye koruma talebiyle başvurmaya hazırlanan Türk Eğitim Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Metin Öksüz'e, dayak olayının bilinmeyenleri ile ilgili iddiaları içeren ifade tutanakları da ortaya çıktı.

Gözüne 8 dikiş atılan ve 7 günlük darp raporu alan Başkan Öksüz, “Burası bir sendika siyasi örgüt değil. Bu şekilde darp edilmem, Türkiye’deki demokrasi adına endişe vericidir. Hayatımdan, endişe ediyor ve öldürülmekten korkuyorum” dedi.