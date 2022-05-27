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İtirafçı olan FETÖ zanlısı, 56 vali ve kaymakamın ismini verdi!

İtirafçı olan FETÖ zanlısı, 56 vali ve kaymakamın ismini verdi!

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan ve mülkiye imamı olduğu iddia edilen zanlı itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanarak 56 vali, vali yardımcısı ve kaymakamı da fotoğraflarından tek tek teşhis ederek bu kişilerin örgüt içindeki konumları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Düzce'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün vali, vali yardımcıları ve kaymakamlardan sorumlu mülkiye yapılanması mahrem imamı A.Y, devletin kılcal damarlarına kadar nasıl sinsice girdiklerini ayrıntılarıyla anlattı.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre etkin pişmanlıktan yararlanan mahrem imam, 56 vali, vali yardımcısı ve kaymakamı da fotoğraflarından tek tek teşhis ederek bu kişilerin örgüt içindeki konumları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

FETÖ mahrem imamı A.Y, Tik Tok, Tango, Viber, Cower Me, Kakao Talk uygulamalarını örgütün aktif biçimde kullandığını belirterek, “Sohbet toplantıları Cower Me üzerinden sağlanıyordu. Her vali yardımcısına ve kaymakama üç ayda bir sıra geliyordu.” dedi.

(Kaynak)

Etiketler fetö kaymakam vali isimler teşhis terör örgütü pdy etkin pişmanlık itiraf itirafçı
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