İtirafçı olan üsteğmenden şok eden çocuk istismarı itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, FETÖ’nün asker yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan üsteğmen A.T.’nin ifadesinin bir bölümü paylaşıldı.

“BENİ EVDE BULUNAN KENDİ ODASINA ÇAĞIRDI BANA ELLE CİNSEL TACİZDE BULUNDU”

A.T. ifadesinde FETÖ’yle tanıştığı dönemi anlattı. A.T. ifadesinde çocukluğunda FETÖ’nün evlerinde kaldığı dönem yaşadığı bir olayı da anlattı:

“…FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait evlere 8. Sınıfta iken gitmeye başladım. Beni ilk olarak bu evlere gitmiş olduğum okulun Müdür Yardımcısı yönlendirdi.Gitmiş olduğum evde bizimle E.E. isimli şahıs ilgileniyordu. Bir gün E.E isimli şahıs beni evde bulunan kendi odasına çağırdı. Bana elle cinsel tacizde bulundu. Bu olay birkaç kez oldu. Durumu kimseye anlatamadım. Devam eden günlerde bir akşam hava karardığında E.E isimli şahıs beni çağırdı ve ‘dışarı çıkmamız gerektiğini’ söyledi. Beni arabasına bindirdi. ‘Nereye gidiyoruz abi’ dediğimde, ‘inşaata gideceğiz’ dedi. Çok korkmuştum. Ağlamaya başladım. Bu durumumdan E.E isimli şahıs tedirgin oldu. Birilerinin göreceğinden korkmuş olmalı ki beni geri eve bıraktı.”

“ÜSTÜNDEN 20 YIL GEÇMİŞ OLSA DA HALA UNUTAMIYORUM”

“Daha sonra ben bu evlerde kalmak istemediğimi anneme belirttim” diyen A.T. ifadesini şöyle sürdürdü:

“Örgüt evine gitmemeye başladım. Bir akşam annemi ikna etmek üzere E.E isimli şahısla birlikte onun üstü konumunda olduğunu düşündüğüm S.A isimli şahıslar evimize geldi. Annemi ikna ettiler ve ben sonrasında örgüte müzahir başka evlerde kalmaya başladım. Kalmış olduğumuz genellikle Fetullah GÜLEN kitapları okunur, videoları izlenir ve namaz kılınırdı. Çocukluğumda yaşadığım bu kötü anıyı üstünden 20 yıl geçmiş olsa da hala unutamıyor, üstünden yıllar geçse de hala dün olmuş gibi gözlerimde canlanıyor. Aklıma geldiği her an gözlerim doluyor.”