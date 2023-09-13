İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu

Artık 6 aydan kısa bir süre kalan yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir için Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının belli olduğu öğrenildi. İşte İYİ Parti kulislerindeki o isimler....

Seçimlerin ardından Millet İttifakı çatısı altından çıkan ve Mart 2024 yerel seçimlerine de kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'nin yerel seçimler için Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için adaylarını belirlediği ortaya çıktı.

CHP'nin Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterme kararının ardından gözlerin çevrildiği İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener'in "ittifak içerisinde olmayacağız kendi adaylarımızı göstereceğiz" açıklamasının arkasında duracağını gösterdi.

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek İYİ Partili Aytunç Erkin ile görüştüğünü ve Erkin'in kendisine "6 Eylül’de Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dahil tüm illerde aday çıkaracaklarını söyledi. ‘Bu nihai karar mı’ sorusuna ise ‘Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır" dediğini aktardı.

Zeyrek ayrıca İYİ Parti kulislerinde Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için muhtemel adayların isimlerinin de konuşulduğunu belirterek o isimleri şu ifadelerle okuyucusuna duyurdu:

"İstanbul’da Bilge Yılmaz, Ankara’da Kürşad Zorlu, İzmir’de Ümit Özlale başta olmak üzere ‘aday çıkarılırsa ne kadar oy alırız’ üzerine kafa yoruluyor"

Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...