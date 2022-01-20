İzlanda kışı geliyor! İstanbul kara gömülecek

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre soğuk havalar etkisini devam ettirecek. Hafta sonundan itibaren kar yağışı doğu illerimizi olduğu kadar batı illerimizde de görülecek. İstanbul'da da kar bekleniyor.

İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

SİSTEM HAFTA ORTASINA KADAR ETKİLİ

Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

İBB EKİPLERİ 7/24 GÖREV BAŞINDA OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.

Toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor.

Köy yollarını açık tutmak için 142 kepçeli traktör görevlendirilirken, 11 vinç ve kurtarıcı da görev başında olacak. Metrobüs güzergahı boyunca da 33 iş makinası ortaya çıkabilecek olumsuzluklara müdahale için hazır bekleyecek.

AKOM İSTANBULLULARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

Yarın: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacak.

Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi: Yağışların, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları’nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ YURT GENELİ YAĞIŞLI

Pazar: Tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Pazartesi: Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji, aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın perşembe gününe kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji "Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" uyarısı yaptı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















