İzmir açıklarında bir deprem daha!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın son depremler listesine göre İzmir Karaburun açıklarında saat 23.46'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 6.36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Manisa ve Balıkesir illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Sabah saatlerinde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 5,1 ve 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.





