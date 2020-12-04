İzmir açıklarında korkutan deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem yerin 11.79 km altında gerçekleşti.
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