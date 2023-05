İzmir Barosu'ndan seçimde yapılan ihlallerle ilgili açıklama

İzmir Barosu, 14 Mayıs seçimlerinde mükerrer oy kullanımı da dahil olmak üzere bir çok ihlal yapıldığını açıkladı.

İzmir Barosu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yaşanan ihlal ve usulsüzlüklere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Alsancak'ta bulunan baro binasında düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Şimşek, seçim günü ilk olarak karşılaştıkları sorunun okullara yığınla kolluk kuvveti gelmiş olması olduğunu vurguladı. Normal şartlarda sadece görevli polislerin okul bahçesinde bulunabileceğini belirten Şimşek, TOMA'ların bile okullara yanaştırılmış olduğunu söyledi.

Bu durumun İzmir'de yaşanmasının Türkiye'nin diğer bölgeleri için endişe verdiğini kaydeden Şimşek, “Yığınla kolluk kuvveti getirilmişti. Bunları dışarı çıkardık ama bunun İzmir'de olması Türkiye'nin başka yerlerinde neler olduğunu düşündürüyor" dedi. Yine sandık kurulu başkanlarının üyeler gelmeden oy torbalarını açtığına dikkat çeken Şimşek, "Buna müdahale eden avukatlar ve müşahitler içeri alınmak istenmedi. Bu sorunun yaşanmış olması başlı başına seçim güvenliğini tehlikeye atıyor" diye belirtti.

'MÜKERRER OY KULLANILMASI DURUMU İLE KARŞILAŞTIK'

Yine bazı sandıklarda sandık kurulu üyelerinin eksik olduğunu tutanak defterlerinin getirilmediğini dile getiren Şimşek, "Kolluk kuvvetleri sandık kurulları oluşturulduktan sonrada içeri girdi. Yine çok fazla mükerrer oy kullanılması durumu ile karşılaştık. Birçok sandıkta iki zarf verilerek oy kullandırıldı. 142 No'lu belgesi olmayan birçok görevli istedikleri sandıklarda oy kullanabildi. Ayrıca sandık görevinden ayrılan kişiler, hem seçmen listesinde hem de görevli olduğu yerde oy kullanamadı. Yani bir kısım seçmen iki oy kullanırken bir kısım seçmen ise hiç oy kullanamadı" ifadelerini kullandı.

'SANDIKLARI KOLLUK KUVVETLERİ TEK BAŞINA TAŞIMAK İSTEDİ'

Sayım sırasında da sorunlar yaşandığını belirten Şimşek, oy pusulalarının katlanamayacak kadar büyük olduğu için zarfların içinden çıkmasının sorun yarattığını ifade etti. Normalde önce zarfların sonra oyların sayıldığını fakat bu sefer hemen oy sayımına geçildiğine dikkat çeken Şimşek, "Zarf sayısı seçmenden fazla çıkabilir ama oy pusulası fazla çıkamaz. Fazla çıkan pusulalarda oy sayımına dahil edildi. Sandık kurulu tutanakları tutarken yanlışlıklar yaptı. Sandıkların taşınması sırasında kolluk kuvvetleri sandıkları tek başına taşımak istemesi, sandık kurulu görevlilerini almak istememesi gibi durumlarla karşılaştık. Yaşanan tüm bu durumlara karşı tutanaklarımızı tuttuk. İzmir Barosu avukatları tarafsız olarak güvenliği sağlamak için elinde geleni yaptı" dedi.

'ÖNÜMÜZE ÇIKAN HER ZORLUĞU AŞMANIN YOLUNU BULURUZ'

Toplantıda konuşan İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel ise İzmir Barosu'nun Türkiye'de bir ilki başararak her okula bir avukat görevlendirdiğini belirtti. Hukuka aykırı durumların görünür kılınmasında İzmir Barosu avukatlarının büyük emeği olduğunun altını çizen Yücel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha hazırlıklı olacaklarını vurguladı. Yücel, “Sandık başında yaşadıklarımız İzmir'e özel değil. Yaptıkları hukuka aykırılıkları görünmez kılmak için ellerinden geleni yaptılar. Avukatların önüne engel çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama daha hazırlıklıyız, önümüze çıkan her zorluğu aşmanın yolunu buluruz. Sorun yaşadığınız okullara daha erken giderek çalışmaya oralardan başlamak gibi bir hedefimiz var. Bizler siyasi parti değil hukukçuyuz. Hukukun egemen olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.