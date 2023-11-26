İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den sağanak ve fırtına açıklaması: Tsunami etkisi oldu

İzmir'i etkileyen sağanak ve fırtına sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun tsunami etkisi yarattığını söyledi.

İzmir’de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, 2 ilçede deniz taştı, yollar göle döndü. Ekipler su tahliyesi için çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deniz kabarması olarak adlandırılan durumun 'tsunami' etkisi yarattığını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından, İzmir'de dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Konak ilçesi Alsancak semti ile Karşıyaka'nın Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlar ile birleşti, sitelerin bahçeleri ile iş yerlerini su bastı. Talatpaşa Bulvarı da sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar ise botlar ile kurtarıldı.

Zarar gören elektrik trafolarından kaynaklı bölgesel elektrik kesintileri yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, deniz seviyesinin 1 metre yükseldiği taşkına 1200 personel ve 250 iş makinesi ile müdahale ediyor. Sağanak nedeniyle çalışmalar, güçlükle sürdürülüyor.

'İKİNCİ KEZ YÜKSELME İHTİMALİ DÜŞÜK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de deniz kabarması olarak adlandırılan durumun tsunami etkisi yarattığını ve denizin karadan yüzlerce metre içerilere ilerlediğini belirterek "1200 mesai arkadaşımız, 250 iş makinesi ile geceden beri su tahliyesi yapıyor. Vatandaşlarımızın bu durumdan en az etkilenmesi için İZSU, İtfaiye ve Fen İşleri ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" dedi.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin modellerine göre, denizde ikinci bir yükselme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Verilere göre, rüzgarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ile denizin çekilmeye başlayacağı bildirildi.