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İzmir Foça'da orman yangını

İzmir Foça'da orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Etiketler izmir yangın foça
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