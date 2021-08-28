İzmir Foça'da orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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