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  3. 24 Ağustos 2019 15:24

İzmir'de bir orman yangını daha

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

İzmir'de bir orman yangını daha
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Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığın yanında bulunan ağaçlandırma alanından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Beydağ'da makilik ve ormanlık alan zarar gördü

İzmir'in Beydağ ilçesinde de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Beydağ'ın kırsaldaki Adaküre Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından yaklaşık üç hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Beydağ'a hareketli dakikalar yaşatan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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