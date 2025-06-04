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İzmir'de grev bitti: Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı

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İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikası'na bağlı 23 bin işçinin 7 gündür sürdürdüğü grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ve "yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı" teklifinin kabulü ile sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grevin yedinci gününde belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.

İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in dün gece sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı da kabul edildi.

En düşük maaş 66 bin lira oldu

Kabul edilen teklife göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 66 bin lira oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay son olarak,  "Sadece anlaşmak için üzerimize düşeni yaptık. Benim açımdan bu kişilerle görüşme yolu kapanmıştır. Ben görüşmek isterim ancak bu anlayışla görüşmemiz ve anlaşmamız mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı. 

DİSK'ten ilk açıklama

DİSK Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZELMAN işçilerinin toplu sözleşme için sendikaya yetki verdiğini belirtip, kendisinin de İZENERJİ için alandaki işçilerden yetki istediğini söyledi. Gül, "Eğer yetki verirseniz bu toplu sözleşmenin son aşamasını birlikte sağlayacağız. Vermezseniz de kimseye kırılmayız. Yarınlarda güçlü olmak istiyorsak bir arada durmak zorundayız. İmza yetkisini bizlere veriyor musunuz?" dedi. Alanı dolduranlar ise 'Evet' derken, 'Dik dur eğilme' sloganlarını attı. Karar alanda coşkuyla karşılandı.

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Etiketler izmir büyükşehir belediyesi izmir disk grev anlaşma
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