İzmir’de işçilere polis saldırdı: Çok sayıda gözaltı

Biber gazı ve coplarla işçi ve sendikacıları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, çok sayıda işçi de belediye binasında ayakta tedavi görüyor.

Polisin 15 işçiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

İŞ BIRAKMA KARARI

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın da polisin müdahalesine maruz kaldığı ve yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Genel-İş Sendikası müdahaleyi protesto için, İzmir’de örgütlü olduğu bütün belediyelerde öğleden sonra iş bırakacak. ESHOT otobüslerinin de çalışmayacağı öğrenildi.