İzmir'de korkutan depremler !

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Selendi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir'de de hissedilen deprem halkı sokaklara döktü.

Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı sonrası halk panik halinde sokaklara dökülürken, yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi.

Günlerdir beşik gibi sallanan Ege’de saat 13:54’ten 17:12’ye kadar 18 ayrı deprem meydana geldi. Depremlerden 2’si Uşak’ta meydana gelirken 16’sı Manisa’da yaşandı. Depremler Nazilli ve çevresinin yanı sıra Aydın merkez ilçe Efeler’de de hissedildi.

DEPREM UZMANI UYARDI

Ege'de yaşanan depremlerin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy , "İnşallah ardından büyük bir deprem gelmez. Ben orada yaşasaydım 4,9’dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var" dedi.

YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr Şükrü Ersoy Habertürk TV’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İnşallah ardından büyük bir deprem gelmez. Daha önce de Çanakkale’de deprem fırtınaları yaşanmıştı. Bu bölge tektonik olarak başka bir sisteme ait. Genellik le bu bölgede uzun dönem depremler olur. ardından daha büyük bir deprem meydana gelmeyebilir. Simav’ı hatırlarsınız 6’ya kadar çıkan depremler olurdu.

Ege'de korkutan depremler !

'ARKASINDAN DEPREM GELİR DİYE BİR KAİDE YOK'

4,9 büyüklüğünde bir deprem yer kabuğunu kırmaz. Yeri kıracak enerjiye sahip değildir. Ona göre düşünmek gerekir. 4,9 etrafta çok hissedilmiş olması çok normal. Bu biraz da derinliğe ve zemine bağlı oalrak sarsıntıyı fazla hissetme durumu olabilir. Arkadan daha büyük bir deprem gelir diye bir kaide yok. Ancak neyin olacağını bilme şansımız da yok. Belki büyük bir deprem gelmeksizin küçük depremlerle sönümlenebilir. Ben orada yaşasaydım 4,9’dan sonra sokağa çıkardım. Bu tür depremlerden sonra daha büyüğüne karşı sokakta olmanın faydası var."