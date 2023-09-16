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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Menderes ilçesinde 14.00 sularında ormanlık alanda meydana gelen yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 6 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 7 dozerle alevlere müdahaleye başladı.

Bölgede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Etiketler izmir orman orman yangını
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