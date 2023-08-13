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İzmir'de satırlı dehşet: Annesine satırla saldırdı

İzmir'de satırlı dehşet: Annesine satırla saldırdı
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen şahıs, annesine satırla saldırarak boynundan ve ellerinden yaraladı.

Karşıyaka'daki olay, saat 16.25 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 6653 Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G’ye (52) satırla saldırdı.

SATIRLA DEFALARCA VURDU
Mahallede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.G’nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

 Öte yandan, satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler satır dehşet satırla dehşet
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