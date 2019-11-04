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  3. 04 Kasım 2019 13:05

İzmir'den acı haber! Uzman çavuş şehit düştü

İzmir'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

İzmir'den acı haber! Uzman çavuş şehit düştü
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Acı olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

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