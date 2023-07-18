Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: ''500 bin TL lazım acil''

Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tazminat davası açmasının ardından CHP'ye telif davası açtığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Leblebi kafalı ve demans hastası” sözleri sebebiyle 200 bin liralık tazminat davası açtığı ‘Jahrein’ lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a, kendisine dört ayrı tweet’le hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.

Jahrein de seçim öncesi Kılıçdaroğlu'yla yaptığı yayını sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP'ye telif davası açtığını duyurdu.

Twitter'dan videoyu paylaşan Jahrein, "Videoya telif davası açtım dedem. 500 bin tl lazım acil @kilicdarogluk! Şimdilik YouTube üzerinden telif hakkı ihtarı attım. Yasal prosedürü de avukatım bu hafta başlatmış olacak" dedi.