  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Jandarma komutanı kansere yenik düştü

Jandarma komutanı kansere yenik düştü

Jandarma komutanı kansere yenik düştü

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç (48), Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ankara Şehir Hastanesi’nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, bugün yaşamını yitirdi. Albay Bilgiç için görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bilgiç'in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ile protokol üyeleri katıldı. 

Albay Halil Murat Bilgiç'in cenazesi, okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya uğurlandı.

DHA

Etiketler halil murat bilgiç kanser jandarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin ''büyükşehir olmaya aday'' illeri
Motorine yine yeniden zam yapıldı
Son seçim anketinde tüm dengeler değişti
AK Partili vekilden TBMM'de skandal gaf: ''Ona kimse inanmıyor''
İşte gerçek ''ölüm'' makinesi: İntihar kapsülüne onay çıktı!
Çocukluk merakı olarak başladı, şimdi servet öneriyorlar reddediyor
Zamlı asgari ücret kulisten sızdı: İşte Erdoğan'a verilen rakam
Hapishanede cani üvey anneye, küçük çocuğa çektirdiği acının aynısını çektirdiler
Türkiye'nin ''büyüleyen'' yolculuğu yeniden başlıyor
16 TL'lik damacana su burada 2.5 TL! Saatlerce sıra bekliyorlar