Jet kazası kurbanı 10 kişinin cenazeleri Türkiye'ye getirildi

İran Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...

10 CENAZE İSTANBUL'DA

Bu açıklamanın ardından feci kazada yaşamını yitiren 11 kişiden 10'unun cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

İran’dan saat 07.00’de kalkan askeri nakliye uçağı Diyarbakır’a indi, burada yakıt ikmali yaptı ve tekrar havalandı.

Cenazeleri taşıyan uçak öğle saatlerinde de Atatürk Havalimanı’na indi. Yakınlarına teslim edilen cenazeler, cenaze araçlarıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Cenazeler, cenaze araçlarıyla Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran’dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a döndüğü kaydedildi.

Bu arada pilot Beril Gebeş'in cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ ALMAYA NİŞANLISI GELDİ

Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.