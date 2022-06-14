Kaçak inşaatı görüntüleyen gazeteciye kürekli saldırı

İstanbul Büyükada'da kaçak inşaatı görüntülemek isteyen gazeteci Serkan Güngör, 7 kişilik grubun saldırısına uğradı. Başına kürek ve mala ile vurulan Güngör, hastanelik oldu.

Yerel gazetecilik yapan, Adalar Belediyesi’ndeki yolsuzluklar ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden aktararak Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör, Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, aldığı ‘kaçak yapılaşma’ bilgisi üzerine Büyükada’da bulunan inşaat alanına gitti. Kaçak kat çıkıldığı iddia edilen inşaatın son halini fotoğraflamak isteyen Güngör, inşaattaki yaklaşık 7 kişilik grubun saldırısına uğradı. Kafasına mala ve inşat kürekleri ile darbe alan Güngör olay yerinde baygınlık geçirdi. Başında yarık olan, 8 dikiş atılan, Güngör, Kartal’daki Dr. Lüfti Kırdar Şehir Hastanesinde kırmızı alanda bir süre müşahede altında tutuldu. Güngör’e saldıran ve gözaltına alınan şahıslar ise adliyedeki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

İHA