  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kaçkar Dağları'nda çığ faciası: Ölü ve yaralılar var

Kaçkar Dağları'nda çığ faciası: Ölü ve yaralılar var

Kaçkar Dağları'nda çığ faciası: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Rize-Artvin sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü Çığ altında kalan 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında bugün saat 15.00 sıralarında kayak yaparlarken üzerlerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı.

Artvin Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralı kurtarıldığı, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, ilgili tüm ekiplerce gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler kaçkar dağları kayakçı çığ faciası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz
6 Mart haftası burç yorumları: Dolunay'la başlayıp, 3 ay sürecek zorlu süreç başlıyor
Depremin korkunç imzası karlar eriyince ortaya çıktı
Bir Çinli elektrikli otomobil devi daha Türkiye'ye geliyor...
Ünlü anketçiden ezber bozan yorum: ''Erdoğan endişelenmiştir''
İstanbul'un barajlarının dibi göründü
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan peş peşe açıklamalar
İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi
Kulis: Altılı Masa'dan kalkan Meral Akşener'in 3 seçeneği var
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa İYİ Parti ne yapacak? Kulislerden sızdı