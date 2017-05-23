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  3. 23 Mayıs 2017 19:51

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

Güvenlik güçlerinin Kadıköy'de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'ün Fikirtepe Mahallesi'nde 97 metruk binanın bulunduğu bölgede uyuşturucu operasyonu başlattı.

Emniyet güçleri, fikirtepe mahallesinde 'torbacı' olarak tabir edilen, uyuşturucu hap ve bonzai gibi maddeleri sattığı tespit edilen kişilere ve bu kişilerin mesken tuuttuğu noktalara 400 polisle yıldırım operasyonu yaptı.

TÜM GİRİŞ ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Kentsel dönüşüm kapsamında olan ve birçok binanın boşaltıldığı bölgede polis, 35 ayrı bölgede kontrol noktası oluşturarak mahallenin tüm giriş çıkışlarını kontrol altına aldı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyon, helikopter desteğiyle devam ediyor.

METRUK BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu kapsamında bölgede bulunan çok sayıdaki metruk binada arama yapılıyor. Her taşın altına bakan emniyet güçleri operasyonu titizlikle yürütüyor.

Milliyet

operasyon , narkotik , fikirtepe , uyuşturucu , yıkım