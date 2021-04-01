Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis müdahalesi

Atanmış rektör Melih Bulu'ya yönelik eylemlere katıldıkları için tutuklanan öğrencilere destek için Kadıköy'de bir araya gelenlere polis tarafından müdahale edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik eylemlere polisin saldırıları sürüyor. Boğaziçi öğrencileri dün yaptıkları eylem çağrısında, “Meşru olmayan kayyumlara, polis şiddetine, korku rejimlerine karşı omuz omuza durmak için, hukuksuz kararları kabul etmiyoruz demek için 1 Nisan'da Kadıköy'de; Anıl ve Şilan'ın özgürlüğü için 2 Nisan'da Kartal Adliyesi önünde buluşuyoruz” diyerek, eylem çağrısında bulunmuştu. Eylem öncesi İskele Meydanı ve Kadıköy'ün ara sokakları polis tarafından ablukaya alındı. Rexx Sineması önünde toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Öğrenciler, polis tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alınırken çevredeki yurttaşlar duruma tepki gösterdi.



GECE YARISI EYLEM YASAĞI GELMİŞTİ

Dün gece saatlerinde Kadıköy Kaymakamlığı pandemi bahenesi ile ilçedeki eylemleri 15 günlüğüne yasakladığını açıklamıştı.