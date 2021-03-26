Kadıköy'deki İstanbul Sözleşmesi eylemine polis engeli
Kadın örgütlerinin çağrısıyla Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki için toplanan vatandaşlara polis müdahale etti.
Kadın örgütlerinin çağrısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı Kadıköy'de Bahariye girişinde toplanan yurttaşlar, polisin engelleme girişimleri ile karşılaştı.
Polisin eylemdeki yurttaşları, ablukaya aldığı bildiriliyor.
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