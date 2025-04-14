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Kadın hastalarla ilgili yazışmaları ifşa olan 2 doktor için karar verildi

Kadın hastalarla ilgili yazışmaları ifşa olan 2 doktor için karar verildi
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Konya’da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktorların kadın hastalarla ilgili yazışmaları tepki çekmiş, 2 asistan doktor görevden uzaklaştırılmıştı. Gözaltına alınan 2 doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak, iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İki doktorun yazışmaları kendilerinin yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

İki doktor, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Etiketler konya selçuk üniversitesi asistan doktor mesaj whatsapp
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